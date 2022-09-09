蘋果執行長庫克7日在產業活動緬懷精神領袖賈伯斯，指賈伯斯將以蘋果維護其個人信念為榮，包括個人隱私和環保等。在蘋果不斷創新和帶給用戶前所未有的體驗時，賈伯斯仍堅守核心價值。

庫克在數位媒體公司Vox Media於加州舉辦的Code 2022大會，與蘋果前首席設計師艾夫（Jony Ive）和賈伯斯的遺孀蘿琳（Laurene Powell Jobs），共同追憶賈伯斯。賈伯斯在2011年稍晚辭世，由庫克接任執行長。

庫克表示，蘋果至今仍將賈伯斯為公司注入的諸多價值奉為指引，希望賈伯斯會為他一手創辦的公司感到驕傲。

庫克說：「我認為賈伯斯會為蘋果實踐他重視的價值而感到高興，包括隱私和環保等。在蘋果持續創新，並致力協助消費者創造可能的同時，這些是他信奉的核心價值。」

此外，庫克表示，他認為賈伯斯不會看重蘋果飆高的市值與股價。今年稍早蘋果的市值衝破3兆美元大關，榮登全球市值最高企業，不過蘋果股價隨著大盤下跌走低，目前市值約在2.48兆美元。

自賈伯斯在2007年推出第一代iPhone，迄今已有15年，iPhone成為蘋果最主要的營收來源。蘋果2022年稍晚推出的iPhone首度具備5G技術，這項功能也為蘋果帶來紀錄性營收。蘋果日前推出最新一代iPhone 14。

庫克表示，賈伯斯專注於打造產品，不會受財報數字左右。他不會將心思放在次要的事務上面，像是股價與財報。「賈伯斯聚焦在投入：推出最好的產品，讓產品能為民眾的日常生活帶來不同。」

另一方面，蘋果用戶使用訊息系統iMessage聊天時，非蘋果用戶發出的訊息會顯示在綠色泡泡，而不是蘋果用戶的藍色泡泡，引發「社交羞辱感」（social stigma），並加強蘋果生態圈的粘著度。

谷歌不斷要求蘋果採用名為富通訊服務（RCS）的通訊協議，但庫克7日斷然回絕，稱沒有聽到用戶要求蘋果在此事投注大量心力。