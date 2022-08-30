明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周一接受媒體訪問時表示，他相當樂見市場對鮑爾談話的反應。

聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表的談話強化了美國央行對抗通膨的決心與戰力。他明確表示聯準會短期內不會「轉向」較寬鬆的政策立場，並表示不惜一切代價，都必須控制住通膨，美國家庭和企業要有心理準備，他們將不得不忍受一些「痛苦」。

鮑爾並表示，聯準會限制性的政策將維持一段時間，以降低高漲的通膨。

此番發言意味著美國利率將走高、失業率將攀升，而經濟增長將放緩，上周五華爾街股市應聲重挫，道瓊指數崩跌逾1000點，三大指數跌幅都超過3%，那斯達克指數更跌近4%。

卡西卡里對此表示，鮑爾在上周五發表立場強硬的談話後，美股應聲重挫，這表示投資人體認到了央行抑制通膨的嚴正決心，「我真的很高興看到鮑爾主席在傑克森霍爾發表的談話被聽進去了，人們現在明白我們要將通膨率降至2%的承諾是認真的」。

卡西卡里並表示，看到上次聯邦公開市場委員會（FOMC）開會後股市一路反彈，並不會覺得高興。

FOMC在7月會議決定連續第二次升息75個基點，但鮑爾在會後表示，「放緩升息步伐或為合適之舉，可讓決策官員有時間審視提高借貸成本對經濟造成的影響」，儘管他也表示央行不排除9月再次宣布「幅度異常大」的升息決議。在7月會議紀要中，聯準會亦釋出將在「某個時候放慢升息步伐」的訊息。投資人看好在通膨出現到頂跡象之際，聯準會的激進升息立場可能轉向溫和，美股於是展開了一波強勁的夏季反彈行情。