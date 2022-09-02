周四美股尾盤一波反彈帶動道瓊指數和標普500指數收高，結束了連跌4個交易日的低迷走勢。市場焦點將轉向周五發布的8月非農就業報告，以獲取更多有關於美國勞動力市場的線索。

美股盤中大多走低，因數據顯示上周初次請領失業給付人數意外跌至兩個月低點，以及8月裁員人數減少，可能讓聯準會更有理由繼續大幅升息給勞動力市場降溫。

標普500指數在觸及3,903.65低點、接近部分分析師認為的3900點重要支撐關卡後，在尾盤展開反彈。自從聯準會主席鮑爾上周五發表立場意外強硬的談話之後，標普500指數在過去4個交易日下跌了近6%。

鮑爾表示，即使在連續升息75個基點之後，央行仍不排除繼續大幅加息以對抗通膨。近幾日來多位聯準會官員的發言，也呼應了鮑爾釋出的鷹派訊息。

儘管大盤反彈，但氣氛仍然趨於謹慎，防禦型的醫療保健和公用事業股最受青睞，在標普500指數11大類股中漲幅最大。

晶片股走弱，拖累標普科技股表現。那斯達克指數雖然脫離盤中低點，但仍為連續第5個交易日收黑，費城半導體指數重挫1.9%，盤中一度崩跌逾4%，輝達大跌7.67%，成為跌幅最大的成分股，亦給標普500指數帶來最大的拖累。超微收跌近3%。這兩家晶片設計大廠證實已收到美國政府通知，要求停止對中國出口頂級的人工智慧（AI）晶片。台積電ADR跌2.05%，日月光ADR跌2.78%。

此外，兩年期美國公債殖利率漲破3.5%，創下2007年11月以來新高，亦給對利率敏感的科技股和成長型股票帶來壓力。

三大指數本周料將再度收黑。道瓊指數周線估將下跌1.9%，標普500指數估跌2.2%，那斯達克指數周線估跌2.9%。

★主要指數

道瓊指數漲145.99點或0.46%，收31,656.42點。

標普500指數漲11.85點或0.30%，收3,966.85點。

那斯達克指數跌31.08點或0.26%，收11,785.13點。

費城半導體指數跌51.44點或1.92%，收2,625.95點。

★消息

美國勞工部公布，上周（截至8月27日）初次請領失業給付人數周減5000人，為23.2萬人，連跌第3周，並創下兩個月新低，也少於市場預期的24.8萬人，顯示美國就業市場仍然強韌。截至8月20日止當周，續領失業金人數周增2.6萬人，為143.8萬人，符合市場預期。

美國供應管理協會（ISM）公布，8月製造業指數為52.8，與7月持平，並高於市場預期的52。

標普全球（S&P Global）美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為51.5，略高於初值51.3與市場預期的51.3。

聯準會9月連續第三次升息75個基點的預期升溫，周四美元指數再創20年新高，美元一度升至140.23日圓，創24年新高。

美國10年期公債殖利率一度飆多16.5個基點，報3.297%。兩年期債息一度大漲10.1個基點，報3.551%。

成都封城恐打擊原油需求，周四紐約期油收跌2.94美元或3.28%，為每桶86.61美元。倫敦布蘭特期油收跌3.28美元或3.43%，為92.36美元。兩期油合約連跌第三天。

市場關注焦點將轉向周五公布的非農就業報告，根據路透社調查，受訪經濟學家預估美國8月非農就業增加30萬人。富國銀行經濟學家Jay Bryson將非農就業人數預測從32.5萬人上修至37.5萬人，摩根士丹利經濟學家Ellen Zentner預估美國8月非農就業人數為35萬人。

目前市場交易員認為9月升息75個基點的可能性為73.1%，並預期美國央行基準利率將在2023年3月到頂，升至約3.993%。

美國各交易所成交量總計為111.9億股，過去20日均量為105.1億股。(2-1)