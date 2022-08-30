屏東枋寮警分局東海所藍姓所長遭爆歧視更生人，對此，警方證實藍警用詞不當，記1支申誡，但澄清非歧視，還稱藍警善舉不斷，今年捐款金額累計約20萬。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東枋寮警分局東海所藍姓所長遭爆歧視更生人，在店家調閱監視器時因見到某員工是有吸毒前科男子的妻子，竟要求店家辭退該員工，否則「天天站崗讓你沒生意」，長達2分多鐘的影片在網上引發爭議，對此，警方證實藍警用詞不當，記1支申誡，但澄清非歧視，還稱藍警善舉不斷，今年捐款金額累計約20萬。

臉書粉專「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」29日晚間以【這款警察！只因員工先生有毒品前科，屏東員警要求老闆辭退員工否則天天站崗讓你沒生意】為題，發文指出，在屏東枋寮經營網拍倉庫的苦主，請來一名老公有毒品前科的員工，某天有名警察看到該名員工被老公載來上班，竟因這個關係搜了員工的老公。

但什麼也沒搜到的警察竟不死心，隔天又到店家調取監視器，想要看看該店是否有毒品交易，並要求苦主「不能雇用她」，否則「天天來站崗，讓你這間沒生意」。文章最後怒批，先不論先生有前科到底跟太太有什麼關係好了，就算是員工本人有前科，也不應該這樣阻礙更生人求職吧！

該文還附上長達2分多鐘的影片，還原當時狀況，全文在網上引發熱議，不少網友也怒批警察歧視更生人。對此，屏東枋寮警分局當晚深夜發聲明指出，經查，東海所藍姓所長17日晚間8點前往該店家調閱監視器影像畫面時，確實與店家談話過程用詞不當，致當事人感受不佳，已記1支申誡，並加強員警教育訓練，避免再次發生類似情事。

警方30日進一步說明，東海所警員16日晚間9時50分巡邏時，在該店門口發現有毒品前科的謝姓男子與另一機車騎士在路邊形跡可疑，為維護治安，員警上前詢問，但2人見警立刻分頭拔腿狂奔，員警追上謝男後依法盤查，雖未發現可疑跡證，但事後查訪附近民眾得知，謝男之後有回現場尋找物品。

警方指出，藍姓所長為釐清事證，才會在隔天17日率員到店家查訪並調閱監視器追查，釐清案情是基於維護治安理由，並非無故刁難更生人。但警方強調，藍姓所長與店家對話過程言詞不當，此部分經調查屬實，已立即檢討懲處，決不護短。

警方表示，藍姓所長盤查謝男是有合理懷疑而有正當理由，並非歧視更生人，也不會無故找麻煩，且今年1月至今，藍姓所長所做的好人好事共計21件，其中捐款救助貧困家庭共10件，捐款金額共計約20萬。

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