香港壹傳媒黎智英2020年8月被捕時，被警方查扣他的兩部手機。黎當時向香港高院申請禁制令，獲准把手機資料封存。然而港警日前再引《香港國安法》實施細則向法庭聲請手令，並獲准搜查黎手機內涉及國安的「指明證據」，包括新聞材料，黎稍早再向法庭抗告覆核有關決定，並要求撤銷手令，法官30日下判辭，拒絕黎的聲請，即警方可查閱黎的手機資料。黎的律師即要求把裁決暫緩執行，法官批出臨時暫緩令7天，但要黎於明日呈交抗告聲請。

香港01報導，黎智英提司法覆核聲請，答辯人是香港警務處處長。黎在其覆核聲請書指，警方在2020年8月10日檢取他的兩部手機，他指內有新聞材料，最後雙方協議把資料封存。然而今年6月香港律政司表示會爭議其中8179項聲稱是新聞材料的資料。及至今年7月8日，律政司通知黎，已根據《香港國安法》第43條實施細則，從指定國安法裁判官羅德泉獲得新手令，警方有憑該手令搜查黎手機內有關「指明證據」，包括新聞資料。

黎早前再提司法覆核等訴訟，指警方想利用《香港國安法》手令，來迴避早前所訂下的協議，認為搜查新聞材料應受《釋義及通則條例》限制。惟高院法官陳嘉信未有接納其理據，並認為黎的申請並無勝算機會，故駁回黎這次申請。