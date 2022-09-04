烏克蘭攝影記者馬洛列卡今天憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國際新聞攝影圖片大展（Visa Pour L'Image）最大獎「新聞攝影獎」。

法新社報導，馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）今天在法國南部城市貝比濃（Perpignan）領獎時，將這座「新聞攝影獎」（Visa d'Or for News）獻給烏克蘭人民。

35歲的美聯社記者馬洛列卡與美聯社影音記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）2月23日進入馬立波（Mariupol），是當時第一批進入當地的記者之一。在那之後1小時，俄羅斯開始對烏克蘭投下炸彈。

馬洛列卡也是最後離開的其中一人，他最終於3月15日離開時，馬立波已被俄羅斯轟炸得面目全非。

馬洛列卡告訴法新社，他在那裡度過的20天相當漫長，就像永遠不會結束一樣，而且「一天比一天更糟」。

他拍攝的照片盡顯馬立波戰事恐怖：圍城時被殺的兒童，倒在建築物廢墟中的孕婦，匆忙臨時搭建的墳墓。

俄羅斯轟炸這座擁有40萬居民的港市、尤其是對1間婦產醫院的直接攻擊，引發全世界憤怒。

另兩名入圍的攝影師，包括烏裔澳洲人貝瑞胡拉克（Daniel Berehulak）以替「紐約時報」拍攝基輔郊區布查（Bucha）大屠殺的「人們住在這裡」（People lived here）獲得提名，以及「洛杉磯時報」記者文火（Marcus Yam）以「阿富汗的陷落」（The fall of Afghanistan）入圍。

烏克蘭戰爭是8月27日揭幕的國際新聞攝影節（International Festival of Photojournalism）主題之一。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110904