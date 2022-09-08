烏克蘭部隊擴大反攻

烏克蘭高級將領說，就他們對俄羅斯的抗戰來說，短期內看不到確切結果，而要成功，唯有增加他們飛彈的射程。

據CNN新聞網7日報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）周三在和烏克蘭議會國家安全、國防和情報委員會第一副主席扎布羅德斯基（national security）共同執筆的文章中說，唯有平衡武器的射程，烏克蘭在這場戰爭中才會有轉捩點。

他們直指，有充分的理由可以相信，這場戰爭不會在2022年內結束。他們在發表於烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）上廣泛而坦白的分析文中說，烏克蘭需要更多武器，以對抗俄軍。

此外，他們強調，要是烏克蘭能獲得適當的武器，那2023年的作戰和戰略前景將截然不同。他們舉例說，8月烏克蘭攻擊俄羅斯在克里米亞（Crimea）的軍事基地時，就是如此。而這據信是烏克蘭軍事將領公開最明確地承認，他們攻打了克里米亞。

烏克蘭擊落俄軍Su-25戰機

Work of the MLRS "Ураган" demilitarising in the direction of Avdiivka🚀🚀🚀 pic.twitter.com/SPFckvfWQv — Liberty News (@Liberty_News_) September 5, 2022

文中說，這是一連串成功飛彈打擊俄軍克里米亞空軍基地所獲得的成果。儘管離目標很遠，但烏克蘭武裝部隊2023年的任務，就是淬鍊這些經驗，具體發揮在俄軍，還有其他占領區上。