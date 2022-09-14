烏克蘭在哈爾科夫州(Kharkov oblast)的反攻作戰相當順利，尤其從俄羅斯軍隊手中奪回戰略要地伊久姆(Izyum)更是意義重大。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)特別前往探視，於星期三抵達伊久姆市，並參與當地的升旗典禮。

烏克蘭通訊社(Ukrinform)報導，烏克蘭在9月4日發起哈爾科夫方向的反攻作戰，到了12日，重新回到烏克蘭控制的面積超過6000平方公里，其中包括戰略重鎮伊久姆，澤倫斯基總統特別前往訪問，並慰勞作戰將士。

澤倫斯基參加了在伊久姆市議會大樓前的升旗典禮，之後在媒體面前發表公開講話，再次提出收復克里米亞半島的決心，克里米亞於 2014 年被俄羅斯非法吞併。

「我對克里米亞公民再次保證，我們會到達那裡，並且收復。克里米亞居民在過去8年裡一直處在巨大的悲痛中，聽著俄羅斯電視台的虛假宣傳，而我們相信真相站在我們這邊。」

「我們將收復克里米亞，雖然不確定什麼時候，也沒人知道。但我們有這個計劃，並且會落實，因為那裡有我們的人民和我們的土地。」

談到他視察被長期佔領的伊久姆有什麼感想時，澤倫斯基指出，在成為烏克蘭總統之前，他就很熟悉這塊地方，也相當有感情，所以看到伊久姆遭戰火摧殘，如此的破敗令人震驚。

「儘管我們已經在布查(Bucha)看到了這些破壞，同樣地，建築物被毀，人被殺......不幸的是，這是我們今天歷史的一部分。我也必須提醒俄羅斯，他們做了什麼。」

澤倫斯基隨後慰勞軍隊官兵，並與伊久姆的居民合影留念。