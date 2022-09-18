聯合國原子能監督機構 (IAEA) 表示，烏克蘭中部的扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia NuclearPower Point,ZNPP)重新與國家電網連線，也就是獲得外部電力，安全程度大增。

BBC報導，札波羅熱核電廠有6部950百萬瓦的壓水反應爐，不但是烏克蘭最大的核電廠，還是歐洲最大的核電廠。然而持續的戰爭，砲擊損壞了與電廠相連的電力供應，所有6個反應爐已經停機，但是仍需要外部電源來冷卻其反應爐。

IAEA表示，該工廠目前由俄羅斯軍隊控制，但仍不穩定。對電廠的砲擊與轟炸沒有停止。在烏克蘭與國際社會呼籲之下， IAEA的專家小組前往檢查，表示並沒核外洩的情況，但確實並不安全，因此保持常駐人員在電廠，以監測局勢。

IAEA在星期六的推特說，遭砲擊而損壞的4條主要外部電力線之一，已經完成修復，也就可以直接從國家電網獲得電力。

國際原子能機構說，雖然 ZNPP的電力狀況在過去一星期有所改善，但因為電廠仍然位在爭奪戰區的中央，而顯得岌岌可危，目前並不建議電廠重新運轉。