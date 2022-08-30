工業總會今日舉行與CPTPP媒體訪問團交流座談會，工總理事長苗豐強表示，台灣產業有意願、有能力參與跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，台灣產業願意接受挑戰，對區域產業生態系的建設有所貢獻。

苗豐強表示，台灣和CPTPP成員國一直是關係緊密的經貿夥伴，在疫情期間更持續與各國進行產業供應鏈的合作；台灣與CPTPP成員國的貿易額，占整體對外貿易幾乎高達四分之一；其中如日本、新加坡、馬來西亞、越南，都是台灣的前十大貿易夥伴。

投資方面，台灣對CPTPP國家的投資占總投資額也有15％，每當台商企業對外進行投資布局，皆為當地帶來可觀的經濟成長，帶動產業的升級轉型，並提供更多的就業機會；如我們所知，在美中貿易戰與新冠疫情下，跨域的產業合作確實提高了雙方或多方在全球價值鏈中的參與，尤其台灣的半導體、機能紡織、手工具機械等產業，在全球供應鏈中具有重要地位，更彰顯了產業合作的價值與重要性。

如果從產業面向來觀察，台灣加入CPTPP可能為區域各國帶來那些雙贏的機會呢？在電機電子業方面，受到疫情影響，全球對數位經濟的需求劇增，而台灣有很好、深厚的ICT製造基礎，加入CPTPP將有助於提升亞太供應鏈的韌性。

在機械業方面，台灣的智慧機械與智慧製造，除了能夠協助各國製造業建立新的智慧化生產基地，提高生產效率與降低成本外，台灣的機械設備已發展很多節能減碳的技術，能協助各會員國製造業逐步達成節能減碳的目標。

在紡織業方面，台灣生產的功能性面料，目前是世界大品牌使用率最高的，如台灣能進入CPTPP，則對會員國採購台灣面料可減免關稅，增加當地出口成衣的優勢；在鋼鐵業方面，若加入CPTPP，並獲得成員國的降稅承諾，將有利於台灣高級鋼品的出口拓銷，為各個成員國發展高附加價值產品產業做出貢獻，例如推廣電動車驅動馬達用的薄頂規電磁鋼片、高強度汽車用鋼、耐候鋼、離岸風電鋼板等。

在橡膠產業方面，台灣橡膠業在終端成品、半成品、合成橡膠原物料面都具有良好的品項供應，如順利加入CPTPP，成員國皆可享零關稅優惠採購相關出口產品。