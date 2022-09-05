第59屆金馬獎首組海外嘉賓羅卓瑤、方令正兩位導演已經抵台，羅卓瑤去年以《花果飄零》勇奪金馬獎最佳導演，夫婿方令正聯手監製、編劇，還身兼攝影，剪輯，合作無間。這次應金馬執委會邀請來台，除了參與盛會，兩人也會跟金馬電影學院學員分享「手工電影」的訣竅，羅卓瑤還特別把剛完成修復的長片首作《外國的月亮圓些？》的世界首映留給11月舉辦的金馬影展。

羅卓瑤、方令正移居澳洲多年，歷經長途飛行並完成隔離後，特別於5日上午拜會金馬執委會。談起去年榮獲金馬獎，羅卓瑤表示：「有人說我是最命苦的導演，一直入圍都沒得獎，結果去年意外拿獎了。最高興的是可以讓更多人看到我的電影。」方令正對太座得獎的感想是：「更累了！」羅卓瑤笑著糾正：「但電影就是我們的生命，就像我們的小孩。」方令正立即改口：「對，所以不累，不累。」

將在金馬影展首映的《外國的月亮圓些？》數位修復版，是羅卓瑤遠赴英國電影學院碩士班的畢業作品，不同於一般畢業製作多屬短片規格，她當時一面說服校方，心裡卻清楚這是夢想多年的劇情長片。只是當一切就緒，製片卻找不到女主角，要她親自演出，為了完成影片只得硬著頭皮上陣，在攝影機前後不斷轉換身份，艱苦完成的結果，在1985年芝加哥影展獲得銀獎肯定。

16mm的處女作拷貝伴隨她去了澳洲二十多年，鮮少公開放映，今年得到香港「黃愛玲基金」贊助，完成修復。畢業作再次面世，她謙稱有種「醜媳婦終須見公婆」之感，方令正卻覺得從這部作品就可以看到羅卓瑤至今未變的初心，他們很期待屆時可以和影迷交流意見。

羅卓瑤、方令正感謝金馬執委會不僅邀請他們來台，更幫助申請了將近3個月的時間，讓他們可以進行得獎作品《花果飄零》續篇的田野調查。羅卓瑤說從《愛在他鄉的季節》開始，他們許多電影製作都跟台灣有不解之緣，這次更因題材關係，來此蒐集資料，也想更深入地感受此地，發掘新作的內容。