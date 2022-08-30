近日美中台關係隨著裴洛西訪台效應擴大而日趨緊繃，中共持續在台海軍演，美方亦派軍艦軍機在台海活動。分析人士認為，中共在台海升高軍事壓力，意圖以「強制外交」的手段逼迫美國讓步，美方是否買單有待觀察，但很有可能為避免與北京發生衝突而讓步。

《美國之音》報導說，從美國眾議院議長裴洛西訪台後，愈來愈多的各國政要接連到台灣訪問，挑戰北京劃定的「一個中國」紅線，中共則祭出軍事演習做為應對。美國紐約艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正分析稱，國際社會普遍地認知台灣事實上的獨立狀態，但是在口頭上仍表態對「一個中國」的支持，這個趨勢會持續下去。

報導指出，8月份共有7位外國政要率團出訪台灣，包括美國眾議院議長佩洛西、聖文森總理龔薩福(Ralph Gonsalves)、立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅(Agnė Vaiciukevičiūtė)、美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）、印第安納州共和黨州長霍爾科姆(Eric Holcomb)、日本國會「日華議員懇談會團」，以及美國參議員布萊克本(Marsha Blackburn)等。王維正認為，這明顯是西方國家對中國的戰狼外交與「一中原則」無限上綱表達不滿。

在佩洛西離台後，中共一連發動近7天的軍演外，美參議員布萊克本訪台期間，中共也持續在福建沿海南日島附近等區域進行實彈射擊，武力威嚇意味濃厚。美美方對此也有反制動作，派出2艘巡洋艦航經台灣海峽，中共解放軍也全程跟監警戒。

台灣的國家政策研究基金會國安組副研究員揭仲分析稱，中共藉軍演升高區域緊張局勢，除了測試美國底線外，也意圖建立軍演的「新常態」，並否定海峽中線的默契，以對台灣加大軍事跟心理壓力，並伺機觀察國際的反應。

揭仲認為，北京以軍演嚇阻美台交流外，也不排除藉此對美國進行「強制外交」，其目的是以大規模的武力威脅來迫使對手(美國)跟它進行談判，讓美國做出一些承諾，最起碼要建立一個對北京有利的框架，來限縮台美關係。而美方在權衡情勢後，有可能對北京做出讓步。

揭仲指出，此種情況有前例可循，2012年日本國有化釣魚台（中國稱：釣魚島）為例，當時中共設立東海防空識別區，中日軍機不斷的在區域內對峙較勁，衝突一觸即發。美國基於美日安保條約，也深怕捲入中日的衝突，於是要求日本時任首相安倍晉三讓步，最後促成2014年底「習安會」的四點共識，釣魚台周邊也因此有了「新常態」。

揭仲分析稱，同樣的情況投射到台灣，美國有可能讓步。因為對於美國來講，台灣海峽中線沒有太重要的利益。以讓步換取情勢的降溫，可以減少衝突的可能性。