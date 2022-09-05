俄羅斯「東方2022」軍演持續進行，中俄6艘軍艦3日下午出現在日本海域實施機關槍射擊，日本防衛省4日晚間首度公開艦艇射擊照片與相關資訊，射擊海域雖然是在日本專屬經濟海域（EEZ）外側，卻也引起日方「重大關注」。

日本防衛省統合幕僚監部4日公布消息指出，俄國海軍3艘巡防艦，與中共解放軍海軍的飛彈驅逐艦、巡防艦與補給艦各1艘，共計6艘中俄海軍艦艇3日下午於日本海實施機關槍射擊。

綜合日媒報導，此舉被視為是俄軍在遠東地區實施的「東方2022」軍演一環。這6艘軍艦4日通過日本北海道與俄羅斯薩哈林州之間的宗谷海峽，往鄂霍次克海航行，均未進入日本領海。

防衛省表示，6艘軍艦在3日下午3時左右，於日本北海道的神威岬以西約190公里處向東航行。之後，在附近海域進行機關槍射擊，射擊海域在日本專屬經濟海域（EEZ）的外側。日本防衛省強調，將透過P3C反潛機等持續進行情報蒐集與警戒監視活動。

對於中俄6艘軍艦在日本海實施機關槍射擊，日本內閣官房長官松野博一5日上午在記者會上表示，「日本將持續對這些艦艇的動向予以重大關注」。