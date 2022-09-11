韓國專門研究外交與安全政策的智庫世宗研究所，今（11）日引述該所研究員鄭在興（音）和上海復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永近期發佈的一篇報告稱，不排除北韓與中俄等國舉行多國聯合軍演的可能性。

韓聯社引述報告稱，隨著俄烏局勢和美中戰略競爭加劇，中國的地緣政治重要性進一步提升。中國將出於加強軍事安全合作的考慮，進一步鞏固朝鮮半島軍事安全防線，往後可能與北韓、俄羅斯、伊朗等友邦開展新型軍事安全合作；北韓「完全有可能」參加由中俄牽頭舉行的多國聯合軍演。

報告指出，美中戰略競爭加劇，新的國際秩序正在形成，北韓的戰略價值愈發重要，中國與北韓的關係將得到空前鞏固。中國政府堅持「絕不允許朝鮮半島生戰生亂」的立場，並針對北韓核問題提出「雙軌並行」思路和「雙暫停」建議。報導指出，比起無核化，中方更著重於維護朝鮮半島和平，並據此調整其北韓政策。