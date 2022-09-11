大陸全國人大常委會委員長栗戰書7日至10日訪俄，7日在海參崴與俄國總統普丁會面。栗戰書於會見普丁時表示，中俄都處在發展振興的關鍵歷史階段，中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。他並稱，在兩國領導人帶領下，新時代中俄關係將不斷邁上新台階。

新華社昨（10）晚報導，栗戰書會見普丁時說，在中俄領導人的戰略引領和親自推動下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終保持強勁發展勢頭。兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到了新高度，成為大國、鄰國睦鄰友好、合作共贏的典範。

栗戰書表示，中俄都處在發展振興的關鍵歷史階段，合作潛力巨大、前景廣闊。中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，踐行習近平提出的全球發展倡議和全球安全倡議，把高水平政治互信轉化為更多務實合作成果。

栗戰書強調，堅信在習近平和普丁的領導下，新時代中俄關係將不斷邁上新台階，中俄兩國一定能夠沿著符合本國國情的發展道路走下去，實現各自國家發展、民族復興的偉大目標。此外，栗戰書祝賀俄方成功舉辦第七屆東方經濟論壇，並介紹即將召開的中共二十大有關情況。

普丁則回應栗戰書稱，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有特殊性和重要性，俄方對兩國關係和各領域合作成果感到滿意。特別是在新冠肺炎疫情形勢下，雙邊貿易呈現積極發展趨勢，相信會邁向更高的合作目標。俄中立法機構加強交流，將為促進兩國關係發展發揮積極作用。他並預祝中共二十大勝利召開。