本月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，兩岸局勢因此升溫，《紐約時報》報導，大陸在台灣周邊海域進行軍演，他們模擬全球擔憂的情境：不是戰爭，而是現代世界運轉所依賴的電子供應陷入癱瘓。而台積電正是暴風眼。

大陸、美國、日本和歐洲為台灣最大的貿易夥伴，雖然他們對台政治各有不同想法，但卻有一個共通點，即是擴大在台灣半導體先進製程的占比。

自裴洛西本月初訪台後，美國代表團相繼來台會晤台灣晶片企業高層。報導稱，這種擔憂始於全球經濟一個基本且令人不安的現實，即台灣是全球最大晶片產地，但也迅速成為最危險的地緣政治引爆點。各國擔憂，一旦衝突爆發，勢必衝擊手機、無人機，甚至是新武器的晶片供應。

台積電一直在美中利益夾縫之間尋找空間，目前在日美都建設有新廠，同時也在擴產大陸南京的產能，但最關鍵的是，台積電最先進的製程仍留在台灣。簡而言之，依美中對台這樣相互依賴的關係，有助於維持和平。

如果爆發軍事衝突，有鑑於台灣在全球晶片的重要性，對全球，甚至是更廣泛的數位基礎設施將是極其龐大的損失，因此報導稱，台積電被稱為「護國神山」不是沒有原因的。

國際治理創新中心（the Center for International Governance Innovation）半導體業研究員恩斯特（Dieter Ernst）表示，現在台灣正向美國靠攏，「但從台灣經濟及台商的角度來看，必須和大陸保持聯繫，且是盡可能的緊密聯繫」。

報導指出，幾乎沒有人認為台灣晶片業能夠離開大陸市場，尤其大部分電子供應鏈位於大陸。根據數據顯示，大陸2021年半導體進口額超過4300億美元，超過石油，且其中台灣佔比36%。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，台灣晶片製造商一直避免成為大陸的「敵人」，也不會有人將台積電視為敵人，「我認為對台灣半導體業，大家都知道我們是朋友，即便是大陸」。

然而，台積電及台灣與美國政策愈發保持一致性，尤其曾為華為主要供應商的台積電，在美國前總統川普對華為的封殺中十分關鍵。

許多分析人士爭論大陸對台依賴能有多大的保護力。雖然前面提到這種關係有助維持和平，但仍有部分人認為，在戰爭決策中，對供應鏈的考量無足輕重，因為戰爭會帶來難以想像的破壞。

儘管如此，幾乎沒有人否認台灣供應鏈中核心地位「矽盾」的概念，衝突代表兩敗俱傷的局面，且是對現代電子產品的毀滅。前立法委員、現為美國哈佛大學甘迺迪學院訪問學者的許毓仁直言，「台積電處在暴風眼，有時候看似最危險的地方，可能是最安全的地方」。