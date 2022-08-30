日內瓦鐘表展（Geneva Watch Days）即起登場，寶格麗領銜發布

Serpenti Seduttori Tourbillon陀飛輪腕表搭載史上最小的陀飛輪機芯，554萬元。（BVLGARI提供）

2022年下半年的最新表款，並同步釋出荷蘭愛樂交響樂團

寶格麗Serpenti Seduttori 玫瑰金黑色精鋼腕表，鑲鑽款35萬5700元、無鑽款22萬1900元。（BVLGARI提供）

(Netherlands Philharmonic Orchestra )首席指揮Lorenzo Viotti 為寶格麗腕表拍攝的形象廣告，全新廣告主題「Unexpected Wonders 」（意外的奇蹟），串起一連串的驚喜。

寶格麗與日本建築大師妹島和世聯名的Octo Finissimo Automatic自動腕表Sejima特別版，獨特鏡面效果玩轉材質的透明感，43萬3300元。（BVLGARI提供）

年僅32歲的Lorenzo Viotti才華洋溢，年紀輕輕就拿下無數音樂大獎，在樂壇嶄露頭角，加上他是個高顏值的帥哥型男，熱愛美食，也熱愛滑板、拳擊、游泳、網球等運動，可說是代言寶格麗的不二人選，他在廣告中佩戴最新款的Octo系列腕表，以獨特個人魅力風格完美詮釋寶格麗精益求精的品牌精神。

Serpenti Seduttori Tourbillon陀飛輪腕表搭載史上最小的陀飛輪機芯，554萬元。（BVLGARI提供）

為慶祝Octo系列腕表十周年，寶格麗在今年日內瓦表發表多款玫瑰金Octo Finissimo腕表，一款Octo Finissimo Skeleton 8Days腕表搭載全新自製機芯，以鏤空設計讓高水準的設計美學與製表工藝完美展現、一覽無遺，另有Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic兩地時區計時自動腕表與Octo Finissimo Automatic自動腕表，後者更推出了美國限定限量黃K金版本，勢必席捲風潮。

寶格麗與Ducati重機聯名BVLGARI Aluminium Ducati 特別版腕表，15萬4700元。（BVLGARI提供）

與日本建築大師妹島和世聯名的Octo Finissimo Automatic自動腕表Sejima特別版，獨特鏡面效果玩轉材質的透明感，演繹獨一無二的和風美學。

寶格麗以義大利航海家為名的BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，12萬2200元。（BVLGARI提供）

寶格麗與日本插畫家空山基（Sorayama）合作BVLGARI ALUMINIUM 計時腕表Sorayama特別版，10萬2100元。（BVLGARI提供）

黑色，是寶格麗2022年腕表的主題色調，經典蛇形Serpenti

Seduttori、Serpenti Spiga和BVLGARI BVLGARI皆推出黑色陶瓷或DLC精鋼款式，經典黑色透過不同的詮釋，各自展現不同的時尚風情，更能呼應寶格麗的神祕魅力與雋永風格。Serpenti Seduttori Tourbillon陀飛輪腕表搭史上最小的陀飛輪機芯，迷你小巧的外觀更能凸顯頂級珠寶工藝的精緻之美，是珠寶工藝與製表工藝的完美結合。

深受表迷喜愛的Bulgari Aluminium系列腕表一口氣推出三款新作，一是與Ducati重機聯名的Bulgari Aluminium計時腕錶Ducati特別版，象徵了速度與熱情；一是以義大利航海家Amerigo Vespucci為名的Bulgari Aluminium GMT腕表Amerigo Vespucci特別版，慶祝遠航與探險；第三款則是與日本插畫家空山基（Sorayama）合作的Bulgari Aluminium腕表Sorayama特別版，輝映1930年代航太工業美學，各限量100只。