日內瓦鐘表展（Geneva Watch Days）即起登場，寶格麗領銜發布

Serpenti Seduttori Tourbillon陀飛輪腕表搭載史上最小的陀飛輪機芯，554萬元。（BVLGARI提供）
Serpenti Seduttori Tourbillon陀飛輪腕表搭載史上最小的陀飛輪機芯，554萬元。（BVLGARI提供）

2022年下半年的最新表款，並同步釋出荷蘭愛樂交響樂團

寶格麗Serpenti Seduttori 玫瑰金黑色精鋼腕表，鑲鑽款35萬5700元、無鑽款22萬1900元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Seduttori 玫瑰金黑色精鋼腕表，鑲鑽款35萬5700元、無鑽款22萬1900元。（BVLGARI提供）

(Netherlands Philharmonic Orchestra )首席指揮Lorenzo Viotti 為寶格麗腕表拍攝的形象廣告，全新廣告主題「Unexpected Wonders 」（意外的奇蹟），串起一連串的驚喜。

寶格麗與日本建築大師妹島和世聯名的Octo Finissimo Automatic自動腕表Sejima特別版，獨特鏡面效果玩轉材質的透明感，43萬3300元。（BVLGARI提供）
寶格麗與日本建築大師妹島和世聯名的Octo Finissimo Automatic自動腕表Sejima特別版，獨特鏡面效果玩轉材質的透明感，43萬3300元。（BVLGARI提供）

年僅32歲的Lorenzo Viotti才華洋溢，年紀輕輕就拿下無數音樂大獎，在樂壇嶄露頭角，加上他是個高顏值的帥哥型男，熱愛美食，也熱愛滑板、拳擊、游泳、網球等運動，可說是代言寶格麗的不二人選，他在廣告中佩戴最新款的Octo系列腕表，以獨特個人魅力風格完美詮釋寶格麗精益求精的品牌精神。

Serpenti Seduttori Tourbillon陀飛輪腕表搭載史上最小的陀飛輪機芯，554萬元。（BVLGARI提供）
Serpenti Seduttori Tourbillon陀飛輪腕表搭載史上最小的陀飛輪機芯，554萬元。（BVLGARI提供）

為慶祝Octo系列腕表十周年，寶格麗在今年日內瓦表發表多款玫瑰金Octo Finissimo腕表，一款Octo Finissimo Skeleton 8Days腕表搭載全新自製機芯，以鏤空設計讓高水準的設計美學與製表工藝完美展現、一覽無遺，另有Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic兩地時區計時自動腕表與Octo Finissimo Automatic自動腕表，後者更推出了美國限定限量黃K金版本，勢必席捲風潮。

寶格麗與Ducati重機聯名BVLGARI Aluminium Ducati 特別版腕表，15萬4700元。（BVLGARI提供）
寶格麗與Ducati重機聯名BVLGARI Aluminium Ducati 特別版腕表，15萬4700元。（BVLGARI提供）

與日本建築大師妹島和世聯名的Octo Finissimo Automatic自動腕表Sejima特別版，獨特鏡面效果玩轉材質的透明感，演繹獨一無二的和風美學。

寶格麗以義大利航海家為名的BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，12萬2200元。（BVLGARI提供）
寶格麗以義大利航海家為名的BVLGARI Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕表，12萬2200元。（BVLGARI提供）
寶格麗與日本插畫家空山基（Sorayama）合作BVLGARI ALUMINIUM 計時腕表Sorayama特別版，10萬2100元。（BVLGARI提供）
寶格麗與日本插畫家空山基（Sorayama）合作BVLGARI ALUMINIUM 計時腕表Sorayama特別版，10萬2100元。（BVLGARI提供）

黑色，是寶格麗2022年腕表的主題色調，經典蛇形Serpenti

Seduttori、Serpenti Spiga和BVLGARI BVLGARI皆推出黑色陶瓷或DLC精鋼款式，經典黑色透過不同的詮釋，各自展現不同的時尚風情，更能呼應寶格麗的神祕魅力與雋永風格。Serpenti Seduttori Tourbillon陀飛輪腕表搭史上最小的陀飛輪機芯，迷你小巧的外觀更能凸顯頂級珠寶工藝的精緻之美，是珠寶工藝與製表工藝的完美結合。

深受表迷喜愛的Bulgari Aluminium系列腕表一口氣推出三款新作，一是與Ducati重機聯名的Bulgari Aluminium計時腕錶Ducati特別版，象徵了速度與熱情；一是以義大利航海家Amerigo Vespucci為名的Bulgari Aluminium GMT腕表Amerigo Vespucci特別版，慶祝遠航與探險；第三款則是與日本插畫家空山基（Sorayama）合作的Bulgari Aluminium腕表Sorayama特別版，輝映1930年代航太工業美學，各限量100只。

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