CRIF中華徵信所30日指出，半導體業為台灣獲利最強製造業，不過，觀察台灣半導體業的獲利高峰將出現在2022年，然後成長走向趨緩；且估計2025年後，將因美、歐、韓、日半導體布局陸續完成，中國大陸對台灣半導體倚賴漸減，以及台灣半導體業投資海外生產成本提高等多面向影響下，可能造成獲利成長鈍化的趨勢。

根據CRIF中華徵信所最新出爐的2022年版「台灣工商業財務總分析」調查統計分析，台灣資訊電子及通信器材業項下的16個子行業中，能在平均毛利率、營業利益率、純益率等3項獲利指標有突出表現，前三大子行業分別為，1、半導體業（不包括IC設計業），2、被動電子元件業，3、印刷電路板業。

CRIF中華徵信所分析，儘管2022年受高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等因素干擾，整體製造業上半年表現並不遜於2021年同期，甚至半導體業、紡織業、電機及機械業表現強於2021年同期，預期在蘋果iPhone 14及電動車供應鏈帶動下，仍可樂觀看待今年製造業的毛利率、營益率及純益率，且不排除續創新高的可能。