金管會公布上市櫃公司公告申報2022年上半年財報概況，扣除第一上市櫃、金融業及未如期出具的中福(1435)、如興(4424)2家上市公司，合計營收19.46兆元、年增達2.3兆元或13.41％，稅前淨利2.47兆元、年增達4636億元或23.03％，雙創近10年同期高點。

證期局副局長高晶萍表示，中福及如興無法如期出具第二季財報，均因原任簽證會計師終止委任所致，股票均自18日起停止交易，目前如興已找到新委任會計師。若2家公司仍無法在半年內完成補申報，最快恐在明年4月2日面臨下市危機。

金管會統計，不含第一上市的上市公司上半年營收18.14兆元、年增13.75％，稅前淨利2.31兆元、年增達23.41％。不含第一上櫃的上櫃公司上半年營收1.32兆元、年增8.96％，稅前淨利1649億元、年增達17.95％，均創近10年同期高點。

高晶萍表示，上市公司上半年獲利成長，主因半導體業及電子零組件業受惠5G應用、高階運算（HPC）及車用電子等需求持續成長，獲利分別躍增55.7％及近1.36倍。航運業的塞港狀況雖逐步緩解，但運價維持高檔，亦帶動獲利成長達29.9％。

至於上櫃公司上半年獲利成長，主因光電業受惠終端需求成長、獲利跳升74.09％，半導體業受惠市場需求增加及稼動率提升、獲利成長6.5％，以及其他業因疫情解封帶動戶外運動產品需求增加，加上部分公司認列處分資產利益及金融資產評價利益，帶動獲利躍增41.81％。