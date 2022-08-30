機電空調系統整合廠洋基工程(6691)2022年第二季及上半年獲利齊創高，且在手訂單維持逾150億元高檔水位，今明年營運成長持續看俏。洋基工程今（30）日股價放量勁揚5.4％至185.5元，終場上漲5.11％、收於185元，創4月中以來4個月高點。

洋基工程受惠半導體等各大客戶積極投資擴產，第二季稅後淨利4.23億元，季增達33.36％、年增達38.13％，每股盈餘（EPS）6.23元，改寫歷史新高。上半年稅後淨利7.4億元、年增達67.34％，每股盈餘10.91元，亦雙創同期新高。

觀察洋基工程上半年兩岸營收比重，台灣自去年68.1％升至69.5％，中國大陸自31.9％略降至30.5％。各產業中以晶圓及半導體提升至56.97％最高、印刷電路板（PCB）23.47％居次，電子零組件及傳統精密16.56％，光電降至2.03％，生技及其他降至0.97％。

洋基工程7月自結合併營收14.07億元，雖月減3.57％、仍年增達59.93％，改寫歷史次高。累計前7月合併營收77.02億元、年增達27.36％，續創同期新高。由於接單暢旺，截至上半年尚未認列的在手訂單達151.51億元，續處高檔水位，營運後市持續看俏。

展望後市，洋基工程受惠主要客戶今年資本支出均大幅提升，今年以來接單狀況良好，缺工及原物料上漲影響不大。後續尚有許多標案進行中，雖然去年基期較高，仍預期今年營運能維持一定成長動能，明年展望亦樂觀。