市調機構TrendForce表示，受到中國封控、品牌調節庫存影響，第二季全球智慧型手機產量僅有2.92億支，罕見比首季下滑6％，即使去年比較基期低仍年減5％，面對第三季，預估Android陣營主力品牌三星、OPPO、小米、vivo產量都會年減10％左右，足以顯示下半年旺季堪憂，另外TrendForce也預估，在高通膨以及匯差的壓力下，蘋果i14系列售價漲幅將會限制在100美元以內。

中國第二季針對上海周邊長達近兩個月的封控，讓本來需求就不強的中國手機市場更顯疲弱，中國手機品牌主要大廠如OPPO、vivo第二季都嚴格控制庫存與產量，三星也因為俄國戰爭、歐洲能源價格飛漲影響手機銷量，而在第二季大幅調整成品庫存，都讓第二季全球智慧型手機產量大減，TrendForce表示，以往產量多比首季成長的第二季，今年卻季減6％，而相較於去年同期因南亞、東南亞疫情大規模爆發而使基期偏低，今年第二季還是年減5％，可見疲弱程度。

而在主要品牌表現方面，TrendForce表示，三星身為歐洲手機的銷售主力，受俄烏戰爭影響被迫展開一連串針對成品及零組件的庫存調節，第二季的生產量因此大幅季減近16.3％、至6180萬支，三星第三季仍專注於庫存調節，加上對後勢保守，預估第三季產量將比第二季持平、或小增，對比去年同期三星產量約6900萬支來說，相當於年減1成左右。

其他Android陣營大廠如OPPO集團第二季產量為3880萬支、季減4.2％，小米系列第二季產量為3,800萬支、季減14.6％，Vivo第一季即大幅砍單，因此第二季產量回升至2,570萬支，季增12.7％，在第二季都因中國封控、印度市場經濟不佳，導致三大品牌的銷售低迷、影響第二季產量，尤其榮耀在中國市場迅速崛起，對OPPO，小米及Vivo等品牌的市占也產生相當大的威脅。

TrendForce認為，第三季OPPO、小米、Vivo第三季產量僅約略持平第二季，換言之，也都會比去年同期大減10％以上，足以顯示下半年旺季堪憂。