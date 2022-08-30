1名女網友日前遇到租屋處馬桶不通問題，幾次跟房東反應，對方都消極處理，最後查出是化糞池管線硬化阻塞，房東不願意花1萬元處理，她揚言找律師，對方才接受，但因為有違建和其他管線問題，最後仍無法解決，近日廁所內更湧出骯髒屎水，房東還直說「沒辦法」，她怒罵「屎都在床隔壁了耶」。

該名女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她剛搬進租屋處3個月就發現馬桶不通，水會滿上來且很慢下去，第一次告知房東後，對方讓她請環保署抽水肥，但過沒幾天化糞池又滿了，她打開廁所人孔蓋發現糞水已幾乎滿出來，第二次告知房東需要找私人公司處理，房東說要比價過後才肯，最後有付錢。

1名女網友日前遇到租屋處馬桶不通，幾次跟房東反應，對方都消極處理，近日廁所內更湧出骯髒屎水，房東還說「沒辦法」，她怒罵「屎都在床隔壁了耶」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友說，之後她發現問題出在化糞池第二三池加出囗硬化阻塞，可能是鄰居丟廚餘造成，她後來找專門店家處理，對方報價1萬，但房東卻不同意，另外找來的店家卻只有抽水肥，根本沒解決阻塞問題；原PO第4次揚言要提告，房東才勉強答應花1萬元處理，但最後因違建和管線問題，阻塞仍無法解決。

該女網友說期間房東不聞不問，她上廁所都要到附近超商，最後決定退租，但近日卻發生大量屎水從管線冒出，幾乎快淹出廁所，而房東卻僅說再找免費的環保署預約處理，她事後PO文怒罵「屎都在床隔壁了耶，他都這樣無要無緊，真的是別人的小孩死不完！」其他網友紛紛留言太扯了，應該檢舉加提告。