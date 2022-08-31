聯準會官員陸續釋出鷹派升息訊號，衝擊美股連續第3個交易日收低，短短3天慘跌超過1500點。台股今(31)日開盤下跌逾70點，最低約來到14874點。

費城半導體指數重挫逾1%，台積電ADR跌0.07%、收82.79元。台股現貨部分，台積電早盤下跌4元來492元。

國內最看好貨櫃海運業的投顧機構宏遠，首度同步調降貨櫃三雄長榮、陽明、萬海的評等，由原先的買進降至中立。貨櫃三雄早盤跌幅均超過1.5%。

法人分析，台股從7月以來反彈格局告一段落，目前均線已轉為空頭排列，但國安基金護盤有一定作用，權值股能否穩住陣腳，將是短線台股觀察重點。

道瓊工業指數下跌308.12點或0.96%，收31790.87點。標準普爾指數下挫44.45點或1.10%，收3986.16點。那斯達克指數挫跌134.53點或1.12%，收11883.14點。費城半導體指數下滑35.867點或1.31%，收2708.631點。