彰化縣長王惠美31日上午在13個醫事團體與青農等同下到彰化縣選委會完成登記。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美31日上午在13個醫事團體與青農等同下到彰化縣選委會完成登記。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美31日上午在13個醫事團體與青農等同下到彰化縣選委會完成登記。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美31日上午在13個醫事團體與青農等同下到彰化縣選委會完成登記。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美31日上午在13個醫事團體與青農等百工百業陪同下到彰化縣選委會完成登記，她致詞前特別送花感謝基層醫護團結一心與縣府合作攜手防疫，打造亮眼的彰化模式。將持續強化新興傳染病的防疫量能，運用大數據邁向精準公衛，同時營造高齡友善環境，並推動三安計畫，讓青年安居樂業。

王惠美由競選團隊成員陪同，從福泰飯店廣場步行至縣選委會，藍營各參選人也都前來助陣，前縣長阮剛猛、卓伯源等也都力挺支持，短短200公尺，眾人一同邁開步伐，齊呼口號「美好彰化We are Going」、「為你拚好日子」，眾人手拿政見標語牌，高呼「凍蒜」，展現氣勢。

王惠美感謝鄉親4年前給機會，入主縣政府，首先就遇到縣府財政問題，緊接著疫情衝擊，都堅信「有心，就有福；有願，就有力」，4年過去，財政有起步了，也穩定疫情。

王惠美表示，任內把歷屆3任縣長沒有完成的事情，逐一完成，鐵路高架化，從卓縣長規劃，今年元月3日通過可行性評估，進入實質規劃；白色海豚屋及社頭清水之森也是一樣，彰化一年比一年好，感謝彰化團隊，讓兒童照護能夠更優質，老年化的社會，也要讓銀髮族的照福能夠整合起來，未來縣府會繼續推出振興方案，讓「錢咬錢」。後續會繼續規劃青創的孵化中心，打造5大青創園地，讓青年朋友能夠返鄉，在彰化安居樂業，一起來努力。

王惠美強調，今天完成縣長參選人的登記，仍以整體縣政發展為重，感謝所有防疫英雄的用心努力，守護彰化，才能逐步恢復正常生活。仍提醒民眾，近期疫情又開始升溫，還是要做好防疫。面臨人口老化現象，如何讓青年返鄉更顯重要，今年成立青年發展處，希望青年能在彰化一展長才，為縣市挹注更多活力，透過青年朋友的創意，彰化將會成為青年安心成家的好環境。感謝過去四年來「牽成」，未來也拜託鄉親繼續支持，讓彰化更美好更進步。