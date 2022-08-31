有案在身的台中市議員冉齡軒，下屆選舉未獲國民黨提名，她強調已提出退黨申請，31日登記參選。（林欣儀攝）

九合一選舉登記進入第3天，適逢農民曆上的「大吉」，民眾黨台中市議員參選人洪志明、林欣德、邱于珊及張仲翹、葉諾凡今天聯合完成登記，同黨許瑞宏也在上午登記。因案在身、未獲國民黨提名的現任議員冉齡軒，在支持者簇擁下登記，但因冉齡軒財產申報資料不全，最後未完成。

「與民同在，為民發聲！」民眾黨參選人洪志明、林欣德、邱于珊及張仲翹、葉諾凡高舉大聲公，呼喊為民發聲的口號，昨完成聯合登記，他們說，藍、綠都很好，但我們（白）會更好，因此決定代表民眾黨參選，希望能有新的聲音出來，為民服務。

5名參選人舉著寫有「社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律」競選主軸的牌子，張仲翹說，從近日公布的政府總預算可看到政府財政紀律有很大問題、台灣年輕人居住大不易，且台灣經濟在國際受到各種制裁與爭端，都是年輕人站出來的理由，推出「議會生力軍，民眾新希望」盼能監督市政。

同屬民眾黨的許瑞宏由支持者陪同登記，他強調，自己是選舉素人，競選方式希望跳出傳統窠臼；台中市中西區需要改變，盼能突破藍、綠高強，打造新氣象。

「冉齡軒凍蒜！」冉齡軒在支持者陪同下登記，她說，國民黨市黨部堅持不她報准參選，為了守護山城民眾的建設、繼續服務鄉親，身為堅貞黨員的她昨天已向黨部提出退黨申請，決定參選下屆議員，也相信司法會還她清白。

台中市選委會指出，冉齡軒因財產申報資料不齊全，且未依照登記表格填選，未完全登記。冉齡軒則說，將於補件後再登記，一定參選到底。此外，前基進黨立委陳柏惟的堂哥陳玄曄，上午也由陳柏惟陪同登記。

今天截至中午前，已有30多人完成台中市議員登記，選委會強調，因有多個聯合登記的團體，且參選人一個接一個到場，人數眾多，特別加派7組人力因應，雖現場一度小壅塞，但大致上秩序都良好。