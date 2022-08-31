高雄市長陳其邁今委託高雄市前祕書長楊明州協助領表登記，陳其邁上午出席身心障礙朋友同樂嘉年華活動表示，今天行程因早就排定，目前還是以市政優先，因此委託亦師亦友、曾經代領過高雄市長的已卸任祕書長楊明州，代為領表登記參選高雄市長。

陳其邁說，今天上午在中央公園與身障朋友同樂嘉年華活動是原來就已經約定的行程，目前仍希望在推動市政過程，能夠全力來衝刺，也藉此多了解身心障礙朋友的需要，為他們加油打氣，因此特別委託經常提供他寶貴經驗的退休祕書長楊明州，代為登記參選市長。

陳其邁提起與楊明州感情，強調2人私下是好朋友，他讚許楊是一個非常優秀的文官，及非常專業，因此他擔任市長也經常向他請益，有非常頻繁的聯繫，包括公務上諸如建設或請益過去高雄整個城市建設的經驗，即便他已退休，還是時常向他請益，偶爾半夜12點急需求，也會向他請益，楊對他非常照顧，也給予許多寶貴經驗，日前楊明州到市政府，他就想，委託楊代為登記參選市長。

對於即將選舉，陳其邁表示時間過得很快，他覺得擔任市長2年時間非常的榮幸，也非常驕傲，可以跟許多市府同仁，及市民朋友共同為高雄這個城市努力，他表示，不管是高雄市的交通建設或城市建設，招商引資及經濟繁榮等，都有很大的進步，這都是市府團隊和市民朋友大家一起努力的成果，他也希望未來4年有機會跟市民朋友一起共同努力，讓高雄能夠更加進步繁榮，人民能夠過更好的生活。