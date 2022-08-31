下雨天，用路人行經積水地方，應減速慢行，台中市警察局統計，今年1至6月上半年雨天計67天，發生之死傷交通事故件數計有3236件，平均雨天每日發生約48.3件死傷交通事故，進一步調查發現，大雨道路地面溼滑汽機車發生「水漂現象」導致車禍發生，，呼籲駕駛人應格外特別小心。

台中市交通警察大隊指出，統計今年1至6月上半年雨天計有67天，發生之交通死傷事故件數計有3236件，平均雨天每日發生約48.3件死傷交通事故，與去年上半年雨天32天、發生1109件死傷交通事故、雨天每日平均約發生34.66件比較，雨天日平均發生件數增加39.35％、增13.64。

交通警察大隊另統計今年度雨天自摔（撞）交通事故發生127件，造成2人死亡；尤其在今年上半年較去年下雨天的天數倍增，且常連續下雨數日之情形下，用路人因此發生交通事故，其件數亦隨之增加。

交通警察大隊表示，用路人在雨天行車時，道路環境會因雨勢變得路面濕滑、駕駛視野不佳、前方標誌標線難以辨識等而影響行車安全，駕駛人務必要減速慢行，尤其機車族遇標線、水溝蓋、積水處易失控打滑，如無法避免行駛於其上，則應握緊龍頭把手慢行通過，行車不穩發生自摔等事故。

交通警察大隊指出，瞬間大雨導致路面積水，汽機車快速行駛發生「打水漂」造成車禍事故，建議用路人行車時若遇「水漂現象」，瞬間車輛失控，駕駛3自保動作，「放開油門」、「抓緊方向盤」、「勿踩煞車」，就能讓車輛緩慢恢復到原本的行駛狀態。