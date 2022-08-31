電動車新秀Lucid Group與Nikola近日皆積極籌措額外資金，兩家企業一方面須提高產量，同時又須因應電池成本大漲以及最新美國聯邦法規限制電動車買家補助的情況。
Nikola周二申報文件表示，該公司擬按市價發行（at-the-market offerings）最高價值4億美元的新股，意即新股將以現行市場價格出售。
另一方面，Lucid於周一晚間提出總括申報（shelf registration），預計未來3年發行最高80億美元的新股。總括申報提供企業在必要時發行股票的權利。
電動車新秀Lucid Group與Nikola近日皆積極籌措額外資金，兩家企業一方面須提高產量，同時又須因應電池成本大漲以及最新美國聯邦法規限制電動車買家補助的情況。
Nikola周二申報文件表示，該公司擬按市價發行（at-the-market offerings）最高價值4億美元的新股，意即新股將以現行市場價格出售。
另一方面，Lucid於周一晚間提出總括申報（shelf registration），預計未來3年發行最高80億美元的新股。總括申報提供企業在必要時發行股票的權利。
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