涂建軒今一早8點在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同下，前往朴子市公所登記參選。（涂建軒競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

吳品叡昨由親友陪同完成連任參選登記。（吳品叡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

涂建軒今一早8點在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同下，前往朴子市公所登記參選。（涂建軒競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市長選舉，無黨籍吳品叡拚連任，民進黨派出涂建軒強勢挑戰，兩人皆已完成登記，也推出政見比拚，今涂建軒登記後，高喊「打造朴子新核心，建立文化新軸線」，宣示當選後將提高市民重陽敬老禮金至1000元，吳品叡則訴求建構朴子都市計畫，全面提升宜居城市2.0，更強調朴子市不要被政黨及金錢操控，市政不能再走回頭路。

涂建軒今一早8點在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同下，前往朴子市公所登記參選，營造中央地方連一線團結氣勢，涂建軒說，朴子是嘉義縣海區消費生活中心，是歷史悠久的城市，有豐富的文化底蘊、成熟的商業圈，因此打出「打造朴子新核心，建立文化新軸線」，兌現藝文休閒廣場政見，要與翁章梁、蔡易餘共同啟動朴子。

涂建軒說，朴子市在前市長王如經時代還清大部分債務，目前公所財政狀況有盈餘，當選後將全面提升社會福利，讓年輕人減輕負擔，成為一位最照顧市民的市長，除提高重陽敬老金外，也會在朴子市公園增設現代化銀髮族運動器材，未與縣府推出老人肌力訓練方案等。

對比涂建軒有「國嘉隊」支持，昨天完成登記的吳品叡由親友陪同完成連任參選登記，並宣示年底要繼續要跟市民一起努力再打拚4年，同時提出連任政見，包括持續爭取經費提升公共建設、推動樂活藝文運動城市新風貌、延續社會福利津貼補助、強化老人福利政策、持續整合文化資產，結合產學合作等。

吳品叡說，她擔任市長期間，不論是文化、藝術、教育推廣，排水清淤、地方基礎建設爭取等市政工作不遺餘力推動，這次競選連任是要讓朴子繼續保有一股清新與熱情的政治氣息，絕對不要被政黨及金錢操控，朴子市政不能再走回頭路，必須大步向前邁進，一起創造朴子的好未來。