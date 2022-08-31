瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤31日表示，今年下半年因疫情防控更加精準以及政策加碼，大陸經濟可望較第二季好轉，惟第三季的反彈勢頭較弱，部分反彈或會延遲至第四季才會反映。瑞銀維持2022年全年大陸GDP年增長3％的預測，但要實現3％增長亦面臨壓力。

香港信報31日報導，在貨幣政策方面，汪濤表示，目前大陸降息幅度有限，有較大空間繼續調整貨幣政策，例如調低按揭利率以及在保障流動性充裕上發揮更大作用。她認為，不必太擔心下半年的通膨問題，因為大陸經濟面臨的更大挑戰是下行壓力，而非通膨。

至於大陸房地產市場，汪濤指出，部分城市已經解除或緩解限購，按揭利率也有所下調，房地產政策的效用會逐步顯現，按揭利率還有進一步下調的空間。她認為，大陸政府可以安排更多過橋貸款解決開發商的資金鏈問題，個別房企違約的情況可能還會發生，但未來幾個月房地產銷售和新開工預料回穩。

另一方面，當前美元強勢導致人民幣貶值，汪濤預計，下半年人民幣有機會跌破「7」關卡，但至年底將會回升至6.9的水平。