東研信超(6840)送件申請上櫃。

東研信超成立於76年10月，電子設備及電子產品之電磁相容認證及安規檢測服務，董事長兼總經理為吳仲超，目前股本為2.29億元，111年上半年合併營收為4.39億元，稅後盈餘為6713萬元，每股盈餘為2.92元。