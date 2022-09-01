《櫃買市場》東研信超申請上櫃 07:382022/09/01 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東研信超(6840)送件申請上櫃。 東研信超成立於76年10月，電子設備及電子產品之電磁相容認證及安規檢測服務，董事長兼總經理為吳仲超，目前股本為2.29億元，111年上半年合併營收為4.39億元，稅後盈餘為6713萬元，每股盈餘為2.92元。 《櫃買市場》倍力申請上櫃 《櫃買市場》善德生技送件申請興櫃 《櫃買市場》伯鑫工具申請興櫃 #東研信超 #櫃買市場 #申請上櫃 #68 #40 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》宏碁遊戲申請上興櫃 16:512022/08/31 財經 《櫃買市場》善德生技明上興櫃 07:582022/08/30 財經 倍力資訊29日申請上櫃 14:142022/07/29 財經 《櫃買市場》櫃買業績發表會 四大主題接力賽 08:082022/08/18 財經 《櫃買市場》帝霖辦創櫃板登錄前籌資 09:382022/08/08 財經 台股攻季線 盯半年報、法說指標 04:102022/08/14 專題周報 《櫃買市場》上櫃盤中零股交易撮合間隔時間擬縮為1分鐘 08:082022/08/16 財經 銀行授信、投信及保險公司投資時參照資訊 事關金流 大企業後年要揭露碳排 04:102022/08/05 金融．稅務 《類股》檢測廠獲利旺 耕興、東研信超第二季獲利均創新高 08:082022/08/11 財經 《興櫃股》東研信超7月營收再創高 訂單看到Q4 17:192022/08/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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