善德生技(4115)送件申請上興櫃。

善德生技成立於87年7月，主要產品為醫療器材，董事長為胡智凱，總經理為余遠琪，目前股本為6億元，111年上半年合併營收為5.68億元，稅後盈餘為2616萬元，每股盈餘為0.44元。

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