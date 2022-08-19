《櫃買市場》善德生技送件申請興櫃 17:422022/08/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 善德生技(4115)送件申請上興櫃。 善德生技成立於87年7月，主要產品為醫療器材，董事長為胡智凱，總經理為余遠琪，目前股本為6億元，111年上半年合併營收為5.68億元，稅後盈餘為2616萬元，每股盈餘為0.44元。 《櫃買市場》櫃買業績發表會 四大主題接力賽 列特博榮獲本屆傑出生技金質獎 坪林、平溪陷缺水危機 市府緊急設置23處供水站 #善德 #生技 #送件申請 #櫃買市場 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 172公分女星剛曬比基尼辣照 秒被神秘客私訊問：接不接受包養 09:152022/08/19 娛樂 八德轉運站動工 4條市區公車、5條國道客運進駐 15:572022/08/19 寶島 縣內唯一 南庄事件史蹟登錄有形文資 04:102022/08/17 地方新聞 伯特光保勝光學獲利好轉 轉上櫃好兆頭 04:102022/08/16 證券．權證 生技醫療長多 布局良機現 04:102022/08/18 投資理財 獲中研院專屬技轉授權 磐石生技 開發冠狀病毒疫苗 04:102022/08/16 產業特刊 《興櫃股》奇鈦科19日起競拍 今年力拚佳績 17:222022/08/17 財經 MLB》砸錢補強未見效 遊騎兵開除總教練伍德沃德 07:442022/08/16 體育 正義北路人行道10月底全線通行順暢 侯友宜今現場視察 14:242022/08/19 生活 違背20年來廢核共識 德核能政策大轉彎 04:102022/08/18 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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