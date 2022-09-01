據主計總處調查，近月以來的消費者物價指數（CPI）皆突破3％，通膨壓力大增，勞動部部長許銘春今天召開基本工資審議會，會前致詞時表示，今年上半年受到原物枓影響物價漲幅很大，如何保障弱勢勞工實質購力為重要議題，雖然經濟仍有不確定因素，但主計總處也預估今年GDP成長率達3.76％，「希望經濟果實勞資共享」。

勞動部每年會在第三季邀集勞資政學四方委員，召開基本工資審議會，總統蔡英文上任以來年年調漲基本工資，從上任前的月薪2萬8元、調至今年的2萬5250元，時薪更從120元調整至168元。

主計總處統計，今年前7月的CPI較去年同期成長3.17％，其中以食物類成長6.24％最高、交通及通訊類以4.59％次之，主要各國也已調整基本工資，包括南韓調整5％、日本調整3.3％、澳洲調整5.2％、英國調整6.6％等。

許銘春說，感謝各位委員在百忙之中出席今天會議，近2年受到疫情干擾，但討論基本工資時都能互相體諒，希望各位代表能夠兼顧勞資雙方權益下合諧理性溝通。

許銘春強調，基本工資對於弱勢勞工的基本生活很重要，今年上半年，受到國際原物料價格影響，國內物價漲幅比較大，食物類的價格也升高，如何保障弱勢基層勞工維持基本生活的實質購買力，這是委員會重要的課題。經濟部分，雖然仍有疫情及國際情勢等不確定因素，但在全體國人的共同努力下，我國經濟成長仍然有不錯的表現，主計總處預測今年經濟成長3.76％，也希望經濟果實能夠勞資共享。

她也提及，為了感謝委員的辛勞，今天特別準備國際技能競賽國手製作的甜點等。

此外，擔任數屆基本工資勞委員的全產總前理事長莊爵安近日因病過世，資方委員何語則提案默哀一分鐘，全場氣氛肅穆莊嚴。