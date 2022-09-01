民進黨基隆市長候選人蔡適應，遭爆博士論文抄襲。對此，9月1日登記參選的國民黨籍基隆市長謝國樑表示：「我沒看過蔡適應委員的論文，一頁都沒看過，也不是我所關心的，無法給予任何評論。」並未多做回應，但他表示，他自己的論文早已上傳國家圖書館，也曾被大量查詢，他也考慮乾脆公開論文。

國民黨提名基隆市長參選人謝國樑1日上午赴基隆市選委會登記，問到對手蔡適應遭爆論文抄襲一事，他表示驚訝。但謝國樑表示，他沒看過蔡適應的論文，也並非他所關心的事情，因此無法給予任何評論。

但近來多位政治人物的論文遭外界檢視，對此，謝國樑表示，自己的論文在多年前便已上傳至國家圖書館的公開查詢系統，也曾被多次查詢；謝國樑笑著說：「我的論文應該被翻過很多次了。」他表示，他也考慮乾脆在臉書公開自己的論文，請大家給點意見、一起討論。

對於近來政治論文頻遭檢視，謝國樑說：「不管論文是真是假，對手都會認為論文是假的。」但他也表示，在登記後，將會進一步了解蔡適應遭爆料的內容。