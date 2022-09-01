8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）指數47.2，跌0.6個百分點，連續第3個月下跌，出現2020年7月以來最快緊縮速度；8月台灣非製造業經理人指數（NMI），雖已連續2個月呈現擴張（50以上），惟指數回跌2.9個百分點至53.8。

台灣採購經理人指調研團隊中華經濟研究院，1日公布2022 年8月台灣採購經理人指數，包括經季節調整後的台灣PMI，和未季調的台灣NMI。

中華經濟研究院長張傳章指出，從各項廠商回報的資訊來看，這波業者對於景氣緊縮特別謹慎，且態度愈見保守，製造業庫存去化不見明顯，8月五大產業回報 PMI，僅食品暨紡織產業PMI 51.9，因適逢中元節的旺子，尚呈現擴張。

張傳章亦提醒，8月PMI顯示，製造業已連續4個月回報未來六個月展望緊縮，指數續跌1.8個百分點至28.3，為2020年5月以來最快緊縮速度，廠商持續觀望中國大陸清零措施之後的振興政策，以及美國升息幅度度對未來景氣成長的影響。

中經院助研究員陳馨蕙指出，製造業雖不是全面性衰退，也出現上、下游行業的上肥下瘦，然而新增訂單與生產緊縮未見大幅改善，看來8月新增的iPhone14訂單不夠力，經季調後的生產指數已連續2個月緊縮。

在非製造業部份，中經院分析，商業活動與新增訂單(新增簽約客戶或業務)二項指數，在7月分別躍升10.2與11.4個百分點轉為擴張後，8指數各回跌3.8與4.7 個百分點至54.4與53.0，顯示前2個月應是在低基期下的好轉，且業者提出「存貨觀感」已連續4個月過高，8月指數續揚至54.9，為2019年5月以來最高，同時間未來六個月展望指數仍連續第5個月呈現緊縮，指數為43.9。