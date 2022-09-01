美聯準會鷹派風向衝擊市場。中信高評級公司債ETF（00772B）經理人游忠憲1日表示，市場不確定性情緒升溫，加上債市殖利率反彈回升，投資債券甜蜜點已現，資金流入固定收益市場，截至29日，近一周整體固定收益型ETF淨流入20.85億美元，投資級固定收益ETF淨流入54.93億美元，目前正是進場時機。

游忠憲表示，儘管美國7月CPI等物價數據皆有回落，但通膨率仍徘徊於40年新高且遠高於目標2％，不足以改變目前升息步調。Fed主席鮑爾在央行年會的演說被市場解讀將繼續維持鷹派，以抑制通膨，加上美國長短債利率持續倒掛，經濟衰退疑慮持續存在，債券市場近一周不論政府公債、投資級及非投資級債，以及新興市場債指數均呈現回檔態勢，成投資人避險的好去處。

參考FedWatch預估聯準會升息機率，9月升息3碼機率突破七成。游忠憲認為，美國聯準會升息動向持續反覆調整殖利率走勢，近期美國10年期公債殖利率再度回升至3％以上，相關投資級債券債殖利率也相對向上攀升，最高點來到近5％，創近十年相對高點，預期在經濟衰退預期升溫，加上資金避險需求擴大，可望進一步確認美債殖利率高點，建議投資人可開始布局高評級投資級債券ETF，以追求穩定保守的投資收益。