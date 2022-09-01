基本工資審議委員會召開結果出爐，月薪與時薪雙雙調漲，商總理事長許舒博表示，基本工資在疫情期間一漲再漲，對服務業而言是傷口上撒鹽，政府雖然有補貼措施，但是核准條件嚴格，對受創企業毫無助益。

許舒博表示，基本工資漲4.56％，健保勞保也跟著調漲，全球景氣也受到地緣政治衝擊，導致原物料上漲，美國升息，且電價在漲，雇主反映成本自然調漲售價，物價就跟著調整，通膨勢必更加嚴重，餐飲、旅館、批發零售等服務業將過得更艱辛，造成無薪假或失業人口，更多人轉作外送，外來服務業工情形更加劇。