台灣期貨市場去(110)年總交易量達3.9億口，成長達14.9%。期交所今(1)日下午舉行記會，總經理周建隆說，促進市場穩健成長，進一步擬定「3+E」發展重點—建置客製化契約交易平台、擴大店頭集中結算規模、推出期貨風控防衛機制2.0及促進期貨業永續發展，帶領期貨市場迎向新未來。

期交所建置客製化契約交易平台，希望能擴大市場參與，周建隆指出，提供交易人隨選服務，交易所需契約規格，可彈性選擇契約到期月份、履約價格、到期結算方式等，提供多元交易服務。初步規劃客製化契約標的以股價指數、股票等股權類商品為主，未來將持續研議擴大適用商品範疇。

期交所在今年7月25日正式開辦店頭衍生性商品集中結算業務，推出結算會員自營交易自願性新臺幣利率交換契約(IRS)集中結算，目前有11家結算會員，結算部位餘額達新臺幣176億元。周建隆指出，明年6月規劃推出客戶端及新臺幣無本金交割遠期外匯(NDF)集中結算，屆時無論是IRS或NDF自營或客戶交易皆可集中結算，結算會員預計增加至23家。後續研議推出新臺幣無本金交割利率交換契約等，並持續積極爭取國外合格集中結算機構(QCCP)資格認可，吸引外資參與集中結算市場。

另外，期交所推出期貨風控防衛機制2.0，接軌國際制度。為強化期貨市場風險控管機制，期交所、期貨商、交易人三方攜手合作，升級市場防衛機制，以增強市場穩健。期交所將所有商品納入動態價格穩定措施、買賣申報整批撤銷機制推廣至經紀商、推出斷線後刪單等；期貨商端強化夜盤風控機制，如日盤收盤後壓力測試、交易人帳戶風險提醒注意等功能。

期交所協助期貨商導入永續治理架構，鼓勵期貨業者推動ESG；建置期貨市場ESG資訊平台，提供交易人一站式查詢便利服務，強化資訊揭露，進一步推廣ESG交易概念，深化期貨市場永續發展。