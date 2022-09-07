印度是繼大陸市場後，被點名下一個具有人口紅利的龐大經濟體，DIGITIMES Research就看好，印度人口結構為其經濟帶來發展契機，半導體市場發展潛力值得關注。

DIGITIMES Research分析師陳澤嘉觀察，印度人口結構為其經濟帶來發展契機，使其半導體市場發展潛力值得關注。由於印度智慧型手機、NB等電子產品市場由外商品牌主導，國際IC設計業者是主要供應商，加上印度電動汽機車銷量快速成長，皆為國際IC設計業者提供布局機會。

據印度電子資訊與科技部(MeitY)統計與預測，印度電子製造業產值在2020年為744億美元，2025年將超過3,000億美元，加上印度經濟發展具潛力，可望帶動當地IC需求提升。此外，IP/EDA業者已深耕印度市場，加上國際EMS業者陸續赴印度設廠，皆為IC設計業者創造耕耘印度市場的環境，而主要國際IC設計業者亦已於當地布局。

印度智慧型手機、PC市場由外商主導，加上國外品牌供應鏈完整，不少國際IC設計業者已在印度設立研發中心。此外，印度電動汽機車市場快速成長，國際IC設計業者擁有成熟且完整的解決方案，亦可滿足當地電動汽機車IC及自動輔助駕駛(ADAS)、車載資訊系統(IVI)IC需求。