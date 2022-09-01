用綠電愛台灣，用陽光守護自閉青年。台灣大哥大連續第六年推動「種福電」(Solar For Good)計畫，攜手14家手機供應商與集團momo購物、「能量夥伴」諾基亞等4家廠商，以及台灣大基金會，期望能募集442.7萬元，協助「台灣肯納自閉症基金會」租用長照養護機構屋頂，以及購置陽光伏特家公民電廠的太陽能板，預計20年間能發綠電近174萬度，替台灣節能減碳的同時，也幫助台灣肯納自閉症基金會帶進近千萬的收益，讓公益愛心放大2.18倍。

台灣大哥大今年還特別請到「柔道男神」楊勇緯擔任代言人，透過他充滿陽光活力的正面形象，邀請社會大眾捐款響應，台灣大哥大更宣布率先捐出100萬元，同時承諾本次專案每購買一片太陽能板，台灣大即加碼購買等量綠電，響應更永續的電力來源，加乘環境減碳價值。

台灣大哥大總經理林之晨表示，今年是台灣大哥大 “Net Zero”元年。台灣大今年加入全球再生能源倡議組織RE100，具體承諾2040年前100％使用再生能源，並預計在2050年達成淨零排放(Net Zero)。除了自身致力節能減碳，台灣大更進一步推動結合綠能與公益的種福電專案，既Green又有溫度，讓陽光不只是充沛潔淨的能量，還能轉換成社會的正能量。今年我們再度攜手公益夥伴，一起替台灣肯納自閉症基金會募款，希望能匯集大家的愛心，建置太陽能光電廠，替自閉青年種下20年的希望，點亮他們的人生，一同與陽光共好，用綠能轉動善與愛的循環。

林之晨進一步指出，近期非常火紅的《非常律師禹英禑》，主角設定就是參考美國一位自閉症患者發揮天賦而成為優秀律師的真人實事，如果社會能對自閉症多一分支持與理解，減輕自閉青年及其家庭所背負的重量，一定能讓更多「禹英禑」展現「規格外」的能力，在不同領域發光發熱。

台灣肯納自閉症基金會董事長彭玉燕表示，身為一名肯納症者(自閉症)的母親，一路陪孩子跌跌撞撞長大，肯納症是先天性腦部疾病，經發現後及早治療的過程仍是漫長艱辛，不僅身心靈面臨考驗，更是沉重的經濟負擔。現今，肯納症者比例高達1／44，但社會上仍未普遍瞭解與接納。很幸運此時有「種福電」計畫，這種把愛放大及永續的概念，和我們盼提供肯納症者一個安心穩定的家園一致，很慶幸我們能成為計畫受益者，有這股堅定的力量能扶持我們前進。

台灣大永續副總暨台灣大基金會執行長劉麗惠表示，不斷創新進化的種福電計畫，去年打破過去公益團體必須擁有自有屋頂的條件，改以租用企業屋頂做為種福電的發電場域，轉售的綠電收益再挹注羅慧夫顱顏基金會，今年又在「無自有屋頂模式」基礎上求新求變，由台灣綠能公益發展協會為肯納基金會募款442.7萬，購置陽光伏特家公民電廠(長照養護機構)屋頂上的太陽能光電系統，藉由太陽能板遮陰又能為室內降溫，而太陽能板所發綠電則躉售台電，20年下來預計又能幫助台灣肯納自閉症基金會獲得約964萬元收益，讓民眾每筆捐款的愛心放大2.18倍，做公益也能產生複利效果，創造多贏局面。