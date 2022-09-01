2023年基本工資今拍板月薪調至2萬6400元、時薪176元，調幅4.56％與4.8％。由於疫情衝擊尚在，商總喊話政府繼續補貼受創業者差額。對此經濟部表示，會與勞動部進一步討論，再提出補貼方案。

據了解，匡列多少預算尚須與勞動部討論，但由於明年調幅與今年相近，因此可能比照上次做法，對受疫情影響產業，給予全職員工月薪每人每月1000元，部分時薪員工每人500到600元之間的定額補貼。

至於補助行業別也可能調整，經濟部表示，考量過去經驗，會與勞動部討論，看如何減緩受疫情衝擊產業所受到的影響，再提出補助方案。不過現在疫情衝擊跟過去不同，有很多變數，因此受補助業別可能調整或限縮，這些都還待討論。

前一次基本工資調漲對內需服務業補貼，到今年4月15日截止，統計約有1萬3000多件申請，共發出4.3億元，比原先估計件數、金額少。

今年基本工資調漲5.21％，經濟部上半年祭出「受疫情影響事業基本工資補貼」，業者只要2021年9月及10月營收相較前一年同期衰退2成以上，內部員工薪資在一定投保薪資級距下，就給予全職每人每月1000元、部分工時560元補貼，連續半年。行業包括農業、服務業、受疫情衝擊的食品、紡織、服飾等製造業。