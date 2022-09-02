據韓聯社中文網，應韓國國會議長金振杓的邀請，中國全國人大常委會委員長栗戰書將於15日起訪問韓國3天。屆時是否討論兩國領導人會談事宜備受關注。

報導說，韓國政壇和外交消息人士1日透露，中韓兩國正就栗戰書本月中旬訪韓事宜進行溝通協調。這是栗戰書對今年2月時任韓國國會議長樸炳錫訪華的回訪。樸炳錫當時應栗戰書之邀訪問中國，並出席北京冬奧會開幕式。

栗戰書預計於16日與金振杓舉行會談，慶祝兩國建交30週年，並討論中韓合作方案。隨後，栗戰書將拜會韓國總統尹錫悅，外界關注雙方屆時是否寸討論兩國領導人會談事宜。

一名韓國外交部官員表示，兩國領導人互訪事宜通常由外交部門負責協調安排，但雙方足以藉栗戰書訪韓之機，針對促進高層交流的必要性形成共識。

中韓領導人上一次會談於2019年12月在北京藉中日韓領導人峰會之機舉行。報導說，兩國領導人會談若能在年內登場，很可能以11月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會或泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人峰會為契機而舉行。

尹錫悅上月24日為慶祝中韓建交30週年致詞時表示，希望能與中國國家主席習近平會面，共商兩國未來30年的關係發展。

金振杓則在上月21日與媒體座談時表示，他就任國會議長後收到了栗戰書的祝賀。他邀請栗戰書儘早訪韓並獲肯定答覆。