外媒引述消息報導，石油輸出國家組織與其盟國（OPEC＋）將於周一（5日）開會討論減產議題，但俄羅斯可能表達反對立場，原因在於後者擔心減產可能對於石油買家釋出「目前供應高於需求」的錯誤訊息。

消息人士指出，OPEC＋此次會議可能繼續維持產出配額不變。但也有消息來源表示，鑒於油市前景不明，OPEC＋不排除進行減產以拉抬油價。

OPEC龍頭沙烏地阿拉伯上個月便已拋出減產議題。此構想獲得多個會員國力挺，包括阿拉伯聯合大公國與阿曼都表態支持。