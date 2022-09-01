新加坡金融管理局（MAS，等同央行）最新調查顯示，經濟學家預期星國今年經濟成長3.5％，遜於6月調查預估的擴張3.8％，明年經濟預估成長2.8％。營建和金融服務產業成長疲弱，是專家下修今年經濟成長預測的主因。