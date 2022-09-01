新加坡今年經濟成長預測 經濟學家下修至3.5％ 23:262022/09/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局（MAS，等同央行）最新調查顯示，經濟學家預期星國今年經濟成長3.5％，遜於6月調查預估的擴張3.8％，明年經濟預估成長2.8％。營建和金融服務產業成長疲弱，是專家下修今年經濟成長預測的主因。 今年車載面板出貨成長 下修至5％ 白宮下修美今年GDP成長 從3.8％大砍至1.4％ Salesforce下修全年財測 股價下跌7％ #經濟成長預測 #經濟學家 #下修 #新加坡金融 #MAS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》營收差＋下修財測 惠普盤後大跌逾6% 11:302022/08/31 財經 經濟學家：美國需要「奇蹟」才能避免衰退 15:032022/08/30 財經 今年筆電出貨 恐跌破2億台 04:102022/08/27 財經要聞 PC吹逆風 小摩估明年Q2恢復補貨 04:102022/08/27 證券．權證 WSTS下修今年半導體產值 04:102022/08/24 產業．科技 白宮大砍美今年GDP成長預估 04:102022/08/25 全球財經 美國8月非農就業 估增31萬人 04:102022/08/28 專題周報 《國際產業》出價近3.8億美元 沃爾瑪續收購南非Massmart股份 16:522022/08/29 財經 《國際產業》下修全年財測 Salesforce盤後重挫近7% 12:012022/08/25 財經 終結週K連7紅 法人：台股進入實質基本面下修階段 21:012022/08/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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