克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，為了對抗通膨、聯準會（Fed）需要在明年初將基準利率升高到4％以上。在此言論激勵，美元指數再度衝高，並推升美元兌日圓朝140關卡邁進。

美元指數1日盤中升值1％到109.81，逼近110大關；美元兌日圓也創下24年高點、140關卡已是咫尺之距。至於歐元、英鎊兌美元貶幅最大來到0.4％、此外澳元與紐元也雙雙摔落到7月來最低價。

Swiss銀行分析師歐茲卡達斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）指出，Fed不惜冒著犧牲經濟成長代價只為遏止通膨續燒，加上疫情、戰爭與能源危機導致經濟不確定升高，都為美元提供強力的支撐。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有投票權的梅斯特在事先準備好的演講稿中提到，「聯邦基金利率有需要在明年初升到4％之後，並且維持在此高位一段時間」，她並認為Fed在明年不會調降聯邦基金利率目標。

梅斯特強調利率需要維持高位一段時間，其實與先前Fed主席鮑爾與紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）觀點一致。她說實質利率，也就是聯邦基金利率與通膨率的差距需要「轉向正值」。

梅斯特還直言調升利率勢必將減緩經濟成長，她認為在失業率攀升、金融市場仍舊高度波動下，經濟成長率恐將「遠低於2％」。她還預測今年通膨率將回落到5％至6％區間，之後在接下來幾年將會逐漸接近Fed設定的目標。

Fed今年來已經四度升息，至於利率調升幅度累計也高達2.25％。原本市場預測Fed在9月決策會議上，將三度把基準利率調高3碼，並尋求在明年秋季Fed將開始轉而降息。

不過梅斯特在這番鷹派言論中也釋出一些鴿派訊號，指稱Fed不一定要持續升息、直到通膨率降至2％才停止。但她警告在這過程中，決策官員必須隨時保持警惕態度。