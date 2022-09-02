中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌8月30日出席在北京舉行的「九二共識」30週年學術研討會。潘賢掌致詞時表示，面對新形勢新任務，大陸堅持體現一個中國原則的「九二共識」，推動兩岸關係沿著正確方向前進。他強調，大陸所採取的反制措施針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

潘賢掌致詞一開始，就重述了「九二共識」的形成過程。他說，30年前，經兩岸雙方分別授權，海協會與台灣海基會經過反覆協商溝通、函電往來，「達成了各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的『九二共識』。」

潘賢掌接著細數，兩岸憑藉一中原則和「九二共識」，開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨黨際交流，建立兩岸制度化協商與聯繫機制，實現兩岸全面直接雙向「三通」，開創兩岸經濟、社會、文化等各領域大交流大合作局面，推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通，將兩岸交流互動提升到新高度。

潘賢掌指出，當前台海形勢複雜嚴峻，根源是民進黨當局加緊推行「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。大陸所採取的反制措施針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

潘賢掌表示，大陸一向高度重視維護和增進台灣同胞的利益福祉，依法依規保障和維護台胞的合法權益。對於近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台灣同胞，大陸積極採取領事保護措施，及時提供救助。不管形勢如何變化，大陸為台灣同胞謀福祉的初心使命不會改變。

潘賢掌表示，不久前發佈的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，深入貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略。希望台灣民眾深刻認識：統一有好處、「台獨」是絕路、外人靠不住的道理，做堂堂正正的中國人，共同為民族復興和祖國統一而奮鬥。

★以下為演說全文

潘賢掌在「九二共識」30週年學術研討會上的致辭（2022年8月30日）

尊敬的游鈞部長、孫亞夫副會長、周寧副會長，

各位嘉賓、各位朋友：

大家上午好！

很高興來到風光旖旎的雁棲湖畔，出席「九二共識」30週年學術研討會，我謹代表中共中央台辦、國務院台辦對本次活動的舉辦表示熱烈祝賀！向各位嘉賓和線上線下參加本次研討會的專家學者致以誠摯問候！

30年前，經兩岸雙方分別授權，海協會與台灣海基會經過反復協商溝通、函電往來，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的「九二共識」。這一過程和內容均有明確文件和文字記錄，是任何人、任何勢力都否定不了、歪曲不了的。「九二共識」的核心意涵是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。「九二共識」明確了兩岸關係的根本性質，奠定了兩岸關係發展的政治基礎。

——30年來，我們堅持一個中國原則和「九二共識」，開啓兩岸協商談判，推進兩岸政黨黨際交流，建立兩岸制度化協商與聯繫機制，實現兩岸全面直接雙向「三通」，開創兩岸經濟、社會、文化等各領域大交流大合作局面，推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通，將兩岸交流互動提升到新高度。

——30年來，我們堅持一個中國原則和「九二共識」，堅持「和平統一，一國兩制」大政方針，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，共享發展成果。兩岸貿易額從1992年的74.1億美元，增長至2021年的3283.4億美元；今年1至7月，兩岸進出口額達1921.3億美元，同比增長7.5％；大陸連續21年是台灣最大出口市場，每年為台灣帶來大量順差；大陸是台商投資的熱土，成為台商島外投資的第一大目的地，截至2021年底，台商投資大陸項目共計超過12.3萬個、實際投資額達713.4億美元；台企生產經營總體穩定，在大陸A股上市形成熱潮，兩岸產業鏈供應鏈持續鞏固。

——30年來，我們堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定和中華民族根本利益。妥善處理台灣對外交往問題，台灣參與世界衛生大會、國際民航大會等國際組織活動問題得到合情合理安排，鞏固發展國際社會堅持一個中國原則格局。

30年春華秋實，30年風雨兼程。「九二共識」達成的歷史和現實有力地證明：認同「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受惠得益；否認「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，損害台灣同胞切身利益。面對新形勢新任務，我們將堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，推動兩岸關係沿著正確方向前進。

當前台海形勢複雜嚴峻，根源是民進黨當局加緊推行「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。民進黨當局拒不接受一個中國原則，歪曲否定「九二共識」，惡意升高兩岸對立，阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展，圖謀與大陸「脫鈎斷鏈」，加緊「以武謀獨」、「以武拒統」；配合美西方「以台制華」圖謀，甘願做反華勢力「棋子」；在國際上大肆炒作「中國威脅論」，四處兜售「台獨」論調，竭力製造「兩個中國」、「一中一台」。美國一些勢力變本加厲推行「以台制華」，處心積慮利用「台灣牌」給中國實現和平統一製造障礙，阻撓中華民族偉大復興。他們不斷掏空一個中國原則，提升與台官方往來層級；他們加大軍事勾連，慫恿謀「獨」挑釁；他們拉幫結伙干涉中國內政，企圖推動「台灣問題國際化」。最近一段時間以來，包括佩洛西在內的多名美國政客無視我們嚴正警告和交涉，頻頻竄訪台灣，對14億多中國人民進行無理挑釁，遭到我們強烈反對和強力反制。我們堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。如果「台獨」分裂勢力不斷挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。我們所採取的反制措施針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

兩岸同胞是血濃於水的一家人。兩岸關係越是複雜嚴峻，兩岸同胞越應加強交流合作。我們將持續深化兩岸融合發展，全心全意為兩岸同胞謀福祉。我們一向高度重視維護和增進台灣同胞的利益福祉，依法依規保障和維護台胞的合法權益，不斷完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度安排和政策，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，熱忱歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。我們始終守護海外台胞安全和利益，對於近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台灣同胞，祖國大陸積極採取領事保護措施，及時提供救助。不管形勢如何變化，我們為台灣同胞謀福祉的初心使命不會改變。

不久前發佈的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，深入貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，全面總結中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一的奮鬥歷程、重大成就和寶貴經驗，深刻揭批「台獨」分裂和外部勢力干涉的行徑與謬論，系統闡明在新時代新徵程上推進祖國統一的大政方針和政策主張，清晰昭示祖國統一的歷史大勢，充分指明和平統一的光明前景。我們希望，廣大台灣同胞順應歷史大勢，看清前途利益所在，站在歷史正確的一邊，深刻認識統一有好處、「台獨」是絕路、外人靠不住的道理，做堂堂正正的中國人，共同為民族復興和祖國統一而奮鬥，創造屬於自己也屬於中華民族的美好未來。

各位嘉賓，各位朋友：

這次會議在北京舉辦，得到了北京市的大力支持。北京是政治中心、文化中心、國際交流中心、科技創新中心，對台工作有著獨特優勢，發揮著突出作用。近年來，在北京市委市政府領導下，京台兩地交流合作持續深化，人員往來日益密切，經濟聯繫日益緊密，越來越多的台灣同胞來京求學、就業、創業並實現人生理想。中央台辦、國務院台辦將持續支持京台交流合作，讓廣大台胞台企在北京實現更好更大更快發展。

最後，祝本次研討會取得圓滿成功！祝大家工作順利，萬事如意！

謝謝大家。