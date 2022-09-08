周六（9/10）就是一年一度的中秋節，不少公司為了體恤員工，除了發放中秋禮金外，也會贈送月餅禮盒。近日大陸一名網友曬出公司發的月餅，卻驚見上面印著「無能」2個字，讓他感到又氣又好笑，網友們看到照片也全都笑翻了。
大陸浙江一名網友在小紅書上發文，稱朋友的公司近日發了月餅禮盒，裡面總共8塊月餅，每2塊裝成一小盒，並且月餅上方分別印有「因愛而遇，無限可能」8個字的圖樣，不過當他打開其中一小盒時，卻發現「無」和「能」的月餅被裝在一起，讓他頓時傻眼又無言。
文章和照片曝光後，立刻引發熱烈討論，大家紛紛笑說，「公司：希望你懂」、「希望你能明白公司的用心良苦」、「可能是不好意思直接和你說」、「都已經表現得這麼明顯了還不懂嗎」、「快看看別的盒子裡有沒有『可愛』」、「至少你們公司還有發月餅，我們公司發的通知，說是要加班」。
還有不少「受害者」跳出來分享類似經驗，「公司給客戶做蛋糕，上面寫『財源滾滾』，結果在分的時候有人拿到了『滾』」、「以前大學籃球啦啦隊的T恤分別印了『有你不獨行』5個字，結果最後來了『不行』的2個人」、「我們公司發的是『闔家幸福，恭喜發財』，到我手上是『發福』」。
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