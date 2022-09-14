王大陸圓夢合作年少崇拜的哥哥。（王大陸工作室提供）

王大陸近日參與大陸選秀節目《披荊斬棘2》，在第一次公演舞台和蘇有朋合作〈霍元甲〉獲好評，他感性說：「參加節目的初衷除了挑戰自己，更多也是為了來圓夢，和不同的哥哥合作，竭力完成舞台！鑒於這個初衷，一公我如願和我的『寶」蘇有朋哥哥成功組隊，完成了我參加披荊斬棘的一個大目標！』並形容：「就像小時候都有武林夢一樣，在我的世界裡，我想陸陸續續爭取和我年少時崇拜的哥哥們都成為隊友，從此稱霸武林。」

王大陸坦言自己那難以馴服的嗓音和四肢，成了哥哥們的幫助對象，但他憑藉自身努力克服肢體障礙，在首次舞台演出上收穫滿滿好評。他感謝同組的蘇有朋、周柏豪與金瀚等人幫助，讓他在舞台上嘗試了很多從未體驗過的新事物，有了夢一樣的舞台〈霍元甲〉。並大讚，哥哥們都非常好，每位都有獨特魅力和自己豐富有趣的故事，他樂於聽大家分享、聊天，從中學習到很多。網友看著王大陸不斷的努力與進化，形容他是「養成系男孩」。

王大陸的努力與拼勁也讓同台的哥哥們看在眼裡，知道自己哪裡缺乏就積極地找哥哥們學習，吳克群不斷鼓勵他，張震嶽也說看到王大陸就想保護他，被網友形容是團寵，哥哥們都想照顧他，參加節目彷彿上了大型補習班，王大陸直喊：「哥哥們的寵愛都放在心裡。」也給自己信心喊話：「二公，又是一個新的開始，接下來，辛苦兄弟們了，我們繼續披荊斬棘！相信我，我只是個小白，但不會是個小白癡，給我點時間，唱跳小白在努力！」