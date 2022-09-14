陸企來台非法高薪挖角半導體、IC等高科技產業人才，芯原台灣分公司未經主管機關許可，以僑外資身分來台設辦公室，進行IP銷售等相關業務，8年內獲利8.8億餘元。對此，芯原董座回應，台灣分公司僅負責銷售業務，未曾挖角半導體人才。

陸媒《科創板日報》報導，針對「百萬年薪挖角台灣高科技人才及涉訴」傳聞，芯原董事長兼總裁戴偉民回應，芯原台灣分公司一直為芯原開曼所控股，直至為了2020年8月芯原在科創板上市才轉變成陸資控股。

戴偉民表示，近20年來，芯原台灣主要負責銷售業務，從未雇用過IC設計人員，也沒有任何IC測試機台。

《中國時報》報導，檢調查出，大陸芯原微電子公司，實質控制香港芯原，再百分之百持有開曼芯原，主要從事IC設計、測試、IP銷售、一站式服務，2014年1月間以迂迴方式，存入約合台幣500萬的美金至芯原台灣分公司，完成驗資設立登記程序，戴偉民指派詹俊才擔任經理人，規定每年盈餘獲利，都要上繳大陸芯原。

芯原台灣分公司未經主管機關許可，在台設立分公司從事業務活動，被控違反《兩岸人民關係條例》，士林地檢署日前偵結，起訴台灣負責人詹俊才，大陸芯原負責人、陸裔美籍戴偉民現已發布通緝。

起訴指出，大陸芯原透過台灣分公司非法營業，自2014年起賺取不法利得，每年約1億元，7年共計8億餘元，屬於第三人大陸芯原犯罪所得，與犯罪行為有直接關聯，建請法院宣告沒收或追徵其價額。

台灣近年來已加緊腳步，阻止半導體人才外流到大陸。除了嚴格限制投資外，台企也不准將先進製程晶片製造業務外包陸廠。今年5月立院修法，新增經濟間諜罪大幅提高刑期與罰鍰，捍衛台灣核心技術。

2019年調查顯示，自2015年以來，陸企累計挖走台灣約3000名晶片工程師，占國內工程師總數約10%。