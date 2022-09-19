即使新冠肺炎疫情已經進入後期，但通膨居高不下，使得消費者信心快速反轉，經濟衰退隱憂浮現，微軟全球執行副總裁、首席商務官Judson Althoff感嘆，當前的經濟環境可說是數十年來，見過最不穩定的一次。

Business insider報導，各方對於未來景氣的看法不一，晶片業的狀態更是觀察重點，除了微軟高階主管哀號外，記憶體模組廠威騰（WD）執行長David Goeckeler也示警，NAND Flash市況轉趨困難，正在以從未見過的速度快速收縮，價格持續下跌，可能推遲新工廠的動工計畫。

威騰競爭對手SK海力士的員工持相同看法，他認為，NAND的市況比DRAM更糟，因為DRAM只有3個主要競爭者，因此廠商議價能力更高，而NAND則有5個主要競爭者，競爭更為激烈，狀況也相對弱勢。

高通首席執行長Cristiano Amon也指出，消費者信心出現疲軟，尤其是智慧型手機的需求，未來兩季會持續受到影響，明年的某些時候會恢復正常，但現階段，只要與消費者有關的任何事情都相當疲軟。